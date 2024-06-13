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13 июня 2024, новость

Рассел Кроу признался, что не рад сиквелу «Гладиатора»

Исполнитель роли Максимуса ностальгирует о своей былой физической форме
Рассел Кроу в фильме «Гладиатор»
Рассел Кроу в фильме «Гладиатор» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Рассел Кроу признался, что ему «немного неловко» из-за того, что Ридли Скотт снял продолжение «Гладиатора», пишет Variety. Об этом он сказал в интервью журналисту Кайлу Мередиту.

Съемки «Гладиатора 2» завершились в январе этого года, сейчас картина находится на стадии постпродакшена.

Кроу признался, что ему «немного неловко от того, что они снимают еще один фильм». «Мой персонаж, конечно, мертв, и я не имею права голоса в том, что будет показано», — отметил при этом он.

Актера смущают некоторые сюжетные ходы и поступки персонажей новой картины, которые он считает нелогичными. А осознание того, что продолжение в принципе снимают, вызывает у знаменитого актера меланхолию и ревность, напоминая о временах, когда он сам был в иной физической форме, играя Максимуса, римского генерала, ставшего гладиатором. Эта роль в фильме 2000 года принесла ему мировую славу и премию «Оскар».

«Посмотрим, как это будет выглядеть на экране», — добавил Кроу.

Оригинальный фильм собрал в прокате $460,5 млн. И хотя в картине Кроу работал, уже будучи опытным актером, позднее он говорил, что именно роль Максимуса стала поворотной в его карьере, а «Гладиатор» занимает особое место в его сердце.

«Гладиатор 2» — предстоящий исторический художественный фильм режиссера Ридли Скотта, сиквел картины «Гладиатор». Планы создания фильма озвучивались с начала 2000-х. Стартовали же съемки лишь спустя более чем 20 лет, в июне 2023 года. Создание «Гладиатора 2» пришлось приостановить на фоне забастовки актеров в Голливуде. Работа возобновилась лишь в начале декабря прошлого года. Запланированная дата выхода ленты в прокат — 22 ноября 2024 года.

События второй части разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Известно, что в проекте заняты Дензел ВашингтонКнига Илая») и Барри КеоганБанши Инишерина», «Чернобыль», «Дюнкерк»), а главную роль сыграет Пол МескалСолнце мое», «Нормальные люди»). Режиссерское кресло вновь занял Ридли Скотт.

Сам 60-летний Рассел Кроу за эти годы сыграл много знаковых ролей в успешных проектах, в числе которых «Игры разума», «Гангстер», «Отверженные» и «Ной». В числе последних работ знаменитого актера (уже вышедших в 2024 году или только готовящихся к выходу) — фильмы «Крэйвен-охотник», «Спящие псы», «Территория зла» и «Экзорцизм».

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