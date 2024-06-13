Кейт Уинслет назвала сцену поцелуя c ДиКаприо «ночным кошмаром»

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, «Титаник», 1997 год

Британская актриса Кейт Уинслет снялась в специальном видеоролике для онлайн-канала журнала Vanity Fair, для которого пересмотрела культовые сцены из своих лучших работ и рассказала, как они снимались.

Вспоминая эпизод с первым поцелуем Розы и Джека в «Титанике», 48-летняя артистка призналась, что съемки оказались «ночным кошмаром». По словам Уинслет, ее партнер по фильму был «настоящим романтиком», но у него все получилось далеко не с первого раза. «Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы Леонардо ДиКаприо ее поцеловал. Но к этому прилагалось кое-что еще», — пошутила она.

Съемки усложняло и то, что на актерах была масса грима, который приходилось все время поправлять. Точка, на которой работали актеры, была труднодоступной, из-за чего гримеры не могли подобраться к кинозвездам. Их задачу взяла на себя Уинслет — она спрятала кисти и спонжи, которыми поправляла макияж себе и ДиКаприо после каждого дубля.

«Это продолжалось дубль за дублем. На мне было много светлого грима, а на Лео — темного. Он должен был выглядеть загорелым. В итоге я выглядела так, будто облизала плитку шоколада», — рассказала актриса Vanity Fair.

В то же время на ДиКаприо оставались отпечатки грима коллеги, из-за чего он безостановочно смеялся. Еще, пересматривая эту сцену, Кейт Уинслет отметила, что буквально «не могла дышать в этом чертовом корсете».

В тот же день было опубликовано большое интервью кинозвезды Variety, куда вошел рассказ Джеймса Кэмерона об артистке. Режиссер признался, что поначалу не хотел брать Кейт Уинслет на главную роль в «Титаник». Ее кандидатура казалась ему слишком очевидной, так как незадолго до этого проекта Уинслет снялась в череде исторических фильмов — «Разум и чувства», «Джуд» и «Гамлет». Из-за этого в профессиональных кругах за актрисой тогда закрепилось прозвище «Корсетная Кейт».

«Это казалось вариантом для ленивых. Но затем здравый смысл взял верх, и я смог увидеть то, о чем все говорили. Она очень живая. Она входит в комнату с большой уверенностью, и в ней есть искра жизни», — сказал Кэмерон.