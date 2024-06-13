Мария Миронова показала редкие семейные кадры с сыном и братом

Мария Миронова в соцсетях опубликовала фото своего старшего сына Андрея Миронова-Удалова, которому в начале июня исполнилось 32 года. Также актриса показала своего брата Алексея, который тоже недавно отметил день рождения. На кадре мужчина держит многоярусный торт со свечами, а Миронова стоит рядом с ним.

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Артистке было 18 лет, когда ее мама, актриса Екатерина Градова, со своим мужем Игорем Тимофеевым взяла мальчика по имени Алексей из детского дома. Миронова приняла приемного брата в семью и подружилась с ним.

«Как быстро несется время… Пролетели дни рождения всей нашей близнецовской компании: сын, мама, брат мамы и дядя сына! Не успеваешь проживать, поболтать, отмечать, наобнимать, напоздравлять, и раз, и все позади!! Просто люблю очень», — высказалась звезда сериала «Доктор Рихтер».

Напомним, старшего сына Мария Миронова родила в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Андрей Миронов-Удалов пошел по стопам матери: актер служит в театре имени Евгения Вахтангова и снимается в кино.