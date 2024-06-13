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13 июня 2024, новость

Стартовали съемки фильма «Простоквашино»

Режиссер Сарик Андреасян пообещал отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского и оригинальному мультфильму
6
фотографий
6
фотографий

Съемки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам сказочной повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» стартовали на студии «Амедиа». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», снимающего проект совместно с телеканалом ТНТ и киностудией «Союзмультфильм».

В фильме реальные актеры будут соседствовать в кадре с анимированными персонажами. Действие, как и в книге, будет разворачиваться в советское время.

Режиссер и продюсер проекта Сарик Андреасян пообещал своей работой отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского и оригинальному мультфильму. Он назвал истории о Простоквашино культурным кодом России.

«Я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — сказал он.

Директор телеканала ТНТ и заместитель директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила, что аудитория ТНТ взрослеет вместе с создателями канала.

«Да, наш герой по-прежнему провокативный, хулиганистый, нахрапистый, дерзкий и шальной, но при этом это не говорит о том, что у него не появились семья и дети. А семья и дети, как вы понимаете, накладывают определенные ограничения и просто меняют вкусы, привычки и пристрастия человека», — объяснила она появление линейки семейных проектов на канале.

«Простоквашино», уверена Канделаки, учит решать конфликты отцов и детей в пользу сохранения семьи, отношений и понимания.

Накануне стало известно, что по сказкам Корнея Чуковского снимут серию фильмов.

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