Аксенова стала блондинкой и снялась в сериале с Янковским: фото

Появились новые фото со съемочной площадки мистического детектива «Прометей».
Сериал рассказывает о пассажирском самолете, который бесследно исчез прямо в небе в 1998 году и неожиданно появился в алтайских лесах в наши дни. Бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский) инициирует расследование и нанимает бойкую журналистку Анну (Любовь Аксенова), а она подключает к делу преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарев) и оператора-технаря Никиту (Александр Алябьев).
По словам Любови Аксеновой, которая предстает в «Прометее» с короткой стрижкой и светлыми волосами, с некоторыми партнерами по проекту она давно знакома: с Дмитрием Чеботаревым снималась в фильмах «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра», а с Александром Алябьевым училась в РАТИ-ГИТИС.
Сюрпризом для актрисы стала работа с Филиппом Янковским: «Я и предположить не могла, насколько он легкий, чуткий, с прекрасным чувством юмора и атомной энергетикой человек».
Помимо исполнителей главных ролей, в сериале «Прометей» также заняты Игорь Гордин, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова и другие. Режиссером и автором сценария стал Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).
Впервые сериал «Прометей» был представлен зрителям в апреле этого года на ММКФ в рамках программы «Первая серия». Кроме того, первые две серии можно будет увидеть вне конкурса на фестивале «Пилот».
Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» в 2024 году.