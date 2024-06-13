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13 июня 2024, фоторепортажСъемки

Аксенова стала блондинкой и снялась в сериале с Янковским: фото

Артисты исполнили главные роли в мистическом детективе о пропавшем самолете «Прометей»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Появились новые фото со съемочной площадки мистического детектива «Прометей».

Сериал рассказывает о пассажирском самолете, который бесследно исчез прямо в небе в 1998 году и неожиданно появился в алтайских лесах в наши дни. Бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский) инициирует расследование и нанимает бойкую журналистку Анну (Любовь Аксенова), а она подключает к делу преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарев) и оператора-технаря Никиту (Александр Алябьев).

По словам Любови Аксеновой, которая предстает в «Прометее» с короткой стрижкой и светлыми волосами, с некоторыми партнерами по проекту она давно знакома: с Дмитрием Чеботаревым снималась в фильмах «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра», а с Александром Алябьевым училась в РАТИ-ГИТИС.

Сюрпризом для актрисы стала работа с Филиппом Янковским: «Я и предположить не могла, насколько он легкий, чуткий, с прекрасным чувством юмора и атомной энергетикой человек».

Помимо исполнителей главных ролей, в сериале «Прометей» также заняты Игорь Гордин, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова и другие. Режиссером и автором сценария стал Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).

Впервые сериал «Прометей» был представлен зрителям в апреле этого года на ММКФ в рамках программы «Первая серия». Кроме того, первые две серии можно будет увидеть вне конкурса на фестивале «Пилот».

Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» в 2024 году.

Прометей
Прометей
2024/Россия18+фантастикатриллердетективмистика
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