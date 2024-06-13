Умерла актриса из сериала «Мажор»

Гала Самойлова (фото: соцсети)

Актриса театра и кино Гала Самойлова скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в группе Новой сцены Александринского театра во ВКонтакте.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга, актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. По словам одного из знакомых актрисы, она боролась с продолжительной болезнью.

Гала Самойлова в 2003-м окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Затем она работала в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская», «Приюте комедианта».