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13 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: капитан Бандерас и мишка Паддингтон путешествуют по Перу

В третьем фильме про очаровательного медвежонка приняли участие Антонио Бандерас и Оливия Колман

Появился дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3», где обаятельный медвежонок вместе с приемной семьей едет в Перу. В картине заняты Антонио Бандерас, Оливия Колман, Рэйчел Зеглер, Джули Уолтерс, Хью Бонневиль, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин и Эмили Мортимер.

В третьей части франшизы Паддингтон вместе с приютившей его семьей Браун отправляется в Перу, откуда он родом, чтобы навестить любимую тетю Люси. Но тетушка и сама уехала в путешествие. Теперь всю семью ждет увлекательное приключение в тропических лесах, на горных пиках и реках большой Амазонии.

В продолжении истории про медведя в красной шляпе Антонио Бандерас исполнил роль отважного капитана речного парахода Хантера Кэбота. Именно с ним Брауны отправились в свой захватывающий путь. А оскароносная Оливия Колман сыграла жизнерадостную монахиню, руководящую приютом для пожилых медведей.

Режиссером нового «Паддингтона» стал Дагал Уилсон. Поставивший «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2» Пол Кинг остался в проекте в качестве продюсера и сценариста и дал такой комментарий: «Я рад, что именно Дагал будет шагать рядом с Паддингтоном, держа в руке его пушистую лапку, когда он отправляется в свое третье кинопутешествие на большие экраны».

В российских кинотеатрах премьера фильма «Приключения Паддингтона 3» состоится 28 ноября 2024.

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Emily Mortimer
Оливия Колман
Olivia Colman
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона 3
Приключения Паддингтона 3
Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер
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