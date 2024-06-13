Трейлер дня: капитан Бандерас и мишка Паддингтон путешествуют по Перу

В третьей части франшизы Паддингтон вместе с приютившей его семьей Браун отправляется в Перу, откуда он родом, чтобы навестить любимую тетю Люси. Но тетушка и сама уехала в путешествие. Теперь всю семью ждет увлекательное приключение в тропических лесах, на горных пиках и реках большой Амазонии.

В продолжении истории про медведя в красной шляпе Антонио Бандерас исполнил роль отважного капитана речного парахода Хантера Кэбота. Именно с ним Брауны отправились в свой захватывающий путь. А оскароносная Оливия Колман сыграла жизнерадостную монахиню, руководящую приютом для пожилых медведей.

Режиссером нового «Паддингтона» стал Дагал Уилсон. Поставивший «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2» Пол Кинг остался в проекте в качестве продюсера и сценариста и дал такой комментарий: «Я рад, что именно Дагал будет шагать рядом с Паддингтоном, держа в руке его пушистую лапку, когда он отправляется в свое третье кинопутешествие на большие экраны».