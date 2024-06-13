Максим Аверин рассказал, как переживает тяжелые периоды в жизни

Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин признался в беседе с изданием «СтарХит», что справиться с трудностями ему помогает работа.

«Никогда я не скулил, никогда. Случалось всякое, разные периоды, особенно когда я был молодым артистом, никому не нужным. Никто меня не ждал, никто мне был не рад. Но я спасался, трудился. Это единственная возможность выстоять. Как Адриано Челентано дрова рубил, когда грустил. Главное — найти себе занятие», — поделился артист.

Аверин добавил, что также справляется со стрессом с помощью походов в театр. Артист признался, что никогда не испытывал депрессии. По словам актера, у него есть возможность «генерировать настроение» в мысли или роли. Он уверен, что любая боль может сподвигнуть человека к чему-то новому в работе.

Аверин также вспомнил, как в тяжелые часы жизни его спасла песня «Мурка», которую он исполнял в шоу «Три аккорда». Он объяснил, что в тот период не стало его матери.

«Помню, как переснимали несколько дублей с этой песней, и меня вытаскивало, я мог поорать. Я был тогда буквально оккупирован работой, она была для меня спасением», — рассказал актер.