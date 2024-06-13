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13 июня 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказал о бедной жизни до популярности

Слава Копейкин признался, что раньше его семья могла жить на сто рублей в день
Слава Копейкин
Слава Копейкин

Слава Копейкин признался, что до того, как к нему пришла популярность, его семья жила бедно.

Актер рассказал, что его отец потерял работу из-за возникших проблем со здоровьем, а мама не могла сама прокормить детей. Все изменилось, когда Копейкина заметили и стали приглашать на съемки.

«Теперь я помогаю родителям, потому что довольно-таки долгие годы мы жили бедно, скажу откровенно. Бывали времена, когда на сто рублей в день ела вся семья: мама, папа, я и сестра, которая позже съехала к мужу. Были тяжелые моменты, когда нам могли перекрыть что-нибудь дома, отключить свет за неуплату», — пожаловался актер в программе «Кино в деталях».

Он отметил, что его жизнь изменилась в лучшую сторону. Однако, по словам Копейкина, он старается оставаться простым человеком.

«Наступила совсем новая эра. При том, что я пытаюсь себя держать в руках, не шикую на широкую ногу, распределяю все», — пояснил актер.

Напомним, Слава Копейкин стал популярен благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Актер сыграл в проекте Турбо. По словам Копейкина, после завершения съемок он продолжает общаться и дружить со многими коллегами по сериалу.

Напомним, в начале июня Слава Копейкин представил новый сериал со своим участием «На автомате».

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