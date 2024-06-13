Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг заметили на съемках байопика о Бобе Дилане

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Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг вновь заметили на съемках нового фильма о Бобе Дилане, получившего название «Совершенный незнакомец».

Актер был одет в классические джинсы и ярко-желтую футболку, дополнив образ ретро-пиджаком коричневого цвета в стиле Боба Дилана. Фаннинг была замечена в темных джинсах с завышенной талией и светло-коричневой блузке, воротник которой был расстегнут. Поверх она надела теплую черную куртку и дополнила свой образ черными сапогами на каблуках, которые доходили ей почти до колен.

На снимках Тимоти несет большой бумажный пакет, доверху наполненный продуктами, а Фаннинг держит в руках букет цветов. В перерывах между сценами актеры мило разговаривали и улыбались, наслаждаясь компанией друг друга.

Напомним, что это не первый совместный проект Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Ранее они сыграли влюбленных в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», и с тех пор актеры являются близкими друзьями.

В байопике о жизни Боба Дилана Шаламе исполнит роль юного певца, а Фаннинг сыграет его возлюбленную Сильви Руссо.