Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 июня 2024, новость

Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг заметили на съемках байопика о Бобе Дилане

Актеры мило общались за кадром в перерывах между дублями
5
фотографий

Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг вновь заметили на съемках нового фильма о Бобе Дилане, получившего название «Совершенный незнакомец».

Актер был одет в классические джинсы и ярко-желтую футболку, дополнив образ ретро-пиджаком коричневого цвета в стиле Боба Дилана. Фаннинг была замечена в темных джинсах с завышенной талией и светло-коричневой блузке, воротник которой был расстегнут. Поверх она надела теплую черную куртку и дополнила свой образ черными сапогами на каблуках, которые доходили ей почти до колен.

На снимках Тимоти несет большой бумажный пакет, доверху наполненный продуктами, а Фаннинг держит в руках букет цветов. В перерывах между сценами актеры мило разговаривали и улыбались, наслаждаясь компанией друг друга.

Напомним, что это не первый совместный проект Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Ранее они сыграли влюбленных в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», и с тех пор актеры являются близкими друзьями.

В байопике о жизни Боба Дилана Шаламе исполнит роль юного певца, а Фаннинг сыграет его возлюбленную Сильви Руссо. 

Ранее в сети появились новые кадры с Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана. Папарацци сняли актера на съемочной площадке.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Кадр из сериала «Изгои»
Акиньшина играет падшую баронессу в эмиграции: первые кадры
Совершенный незнакомец
Уилл Смит и Эбби в фильме «Я — легенда»
Уилл Смит вспомнил, как хотел забрать собаку со съемок
Александр Зарядин и Ксения Трейстер на съемках сериала «Натали и Александр»
Завершились съемки сериала о Пушкине и Гончаровой: первые кадры
Уилл Смит в фильме «Али»
Уилл Смит вспомнил, как получил удар по лицу на съемках
Филипп Янковский, Стася Милославская, Максим Матвеев на съемках сериала «Чужие деньги»
Стася Милославская рассказала, как играла любовь с Максимом Матвеевым
Дакота Фаннинг
Звезда «Войны миров» рассказала о необычных подарках от Тома Круза
Кадр из фильма «Батя 2. Дед»
Вдовиченков, Михалкова и секретный актер: первые кадры со съемок «Бати 2»
Эль Фаннинг
Звезда «Малефисенты» сыграет главную роль в новой части «Хищника»
Кадр из сериала «Атом»
Климова, Чурсин и Гуськов снялись в историческом сериале: первые кадры
Кадр из сериала «Царская прививка»
Сериал с Пеговой в роли Екатерины II получил дату премьеры
Елена Яковлева и Ева Смирнова
Яковлева и Гармаш приступили к съемкам «Чебурашки 2»: первые фото
Наталия Орейро, Константин Каримов и Кристина Асмус
Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры
Блейк Лайвли
Звезда «Сплетницы» появилась на съемках фильма в облегающем боди
Кадр из фильма «Почтарь»
«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме
Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети
«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого
Кадр из фильма «Огненный мальчик»
Акиньшина и Высоцкая снимаются в фильме Михалковой: первые кадры
Алена Апина
Алена Апина пришла на съемки сериала про «Комбинацию» после жалобы
Гоша Куценко на съемках фильма «Непослушники»
Режиссер рассказал о «подвиге» Куценко на съемках «Непослушников»
Кадр из сериала «Жека Рассел»
Климова играет ведьму-начальницу в новом сериале: первые кадры
Дарья Мороз на съемках сериала «Разящий луч»
Дарья Мороз играет агента ЦРУ в новом сериале: первые кадры
Диана Пожарская на съемках фильма «Притворись моим мужем»
Жена Ивана Янковского впервые за долгое время снялась в кино: первые фото
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»
Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова рассказала об экстремальных съемках у Германики
Джафар Джексон в образе Майкла Джексон
Племянник Майкла Джексона повторил его легендарный образ
Екатерина Волкова и Георгий Дронов на съемках сериала «Костя — Вера»
Волкова, Дронов и молодые актеры: стартовали съемки продолжения «Ворониных»
Эмили Блант
Эмили Блант негативно высказалась о съемках поцелуев
Кадр из сериала «И просто так», 2 сезон
Сара Джессика Паркер начала работу над третьим сезоном «И просто так»
Милош Бикович на съемках фильма «Красный шелк»
Милош Бикович играет секретного царского агента в новом фильме: первые кадры
Оксана Акиньшина и Настасья Самбурская на съемках фильма «За слова отвечаю!»
Акиньшина и Самбурская стали сокамерницами в новом фильме: первые кадры
Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»
«Тело забыло про инвалидность»: звезда «Папиных дочек» вернулся к съемкам
Элизабет Мосс
Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках
Кадр из фильма «Огниво»
В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки
Вилкова и Трибунцев снимаются в новом сериале: первые фото
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Кологривый становится вором-домушником в новом фильме: первые кадры
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»
В сети появились новые кадры Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках
Кадр из фильма «Претенденты»
Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме
Кадр из фильма «Собачье дело»
Глюкоза, Крюков и собачки: смотрите первые кадры со съемок новогодней комедии
Чайка
Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма
Марго Робби
Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос
Татьяна Догилева в сериале «Последний богатырь. Наследие»
Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца
Александр Самойленко мл. на съемках сериала «Родители»
Актер из «Слова пацана» снимается в семейной комедии: первые фото
Брижит Макрон
70-летнюю жену Макрона заметили на съемках популярного сериала Netflix
Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала
Съемки сериала «Мастодонт»
Яковлева, Харатьян и Добронравов снялись в продолжении сериала: первые кадры
Екатерина Волкова
Звезда «Ворониных» напугала поклонников фото в гриме
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Сумерки богов»
Сумерки богов
Тизер (англ.)
Аркейн
Аркейн
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»
Приключения Паддингтона 3
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мадам Клико»
Мадам Клико
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Огниво»
Огниво
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мой пингвин»
Мой пингвин
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь