Аффлек пристрастился к алкоголю на фоне проблем в браке с Лопез

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек пристрастился к алкоголю на фоне проблем в браке с певицей Дженнифер Лопез. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Друзья Бена Аффлека признались, что беспокоятся за него. По словам одного из инсайдеров, актер, который ранее боролся с алкогольной зависимостью, вновь начал употреблять спиртные напитки.

«Он полон демонов, очень проблемный человек», — заявил информатор.

При этом другой источник, напротив, сообщил, что Бен Аффлек не вернулся к алкоголю. Однако есть большая вероятность, что он снова начнет пить.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости хотят получить за недвижимость около $65 миллионов.