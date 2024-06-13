28-летняя дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в купальнике

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

28-летняя модель и актриса предстала на размещенных кадрах в белом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. В одном видео наследница 66-летнего артиста показала фигуру с разных ракурсов, позируя у побеленной стены с кокосом в руках и ожерельем на шее.

Во втором ролике девушку запечатлели на пляже. Она стояла на прибрежном камне на фоне моря, придерживая руками распущенные волосы, а затем опустилась на корточки.