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13 июня 2024, новость

28-летняя дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в купальнике

Ида Лундгрен поделилась фото в соцсети

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

28-летняя модель и актриса предстала на размещенных кадрах в белом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. В одном видео наследница 66-летнего артиста показала фигуру с разных ракурсов, позируя у побеленной стены с кокосом в руках и ожерельем на шее.

Во втором ролике девушку запечатлели на пляже. Она стояла на прибрежном камне на фоне моря, придерживая руками распущенные волосы, а затем опустилась на корточки.

Ранее Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с онкологией.

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