Звезда «Сплетницы» ищет возлюбленную в приложениях для знакомств

Чейс Кроуфорд | Источник: Legion-Media.ru

Актер, исполнявший роль Нейта Арчибальда в сериале «Сплетницы», Чейс Кроуфорд начал поиск возлюбленной в приложениях для знакомств. Об этом он рассказал в подкасте Call Her Daddy, который процитировал Just Jared.

Чейс Кроуфорд признался, что сейчас одинок, и уже больше недели ходит на свидания с девушками с сайтов знакомств. Однако, по его мнению, ситуация на сайтах «ужасная».

Долгое время Кроуфорд встречался с кантри-певицей Кэрри Андервуд, но в 2008 году они расстались. 11 августа 2009 года, после премии Teen Choice Awards, Чейс был замечен папарацци целующимся в машине с молодой актрисой Эшли Грин. Сам актер и Эшли это никак не прокомментировали и после этого ни разу не были нигде замечены вместе.

Также он встречался с моделью Рейчел Голдинг, но позже они расстались. Тогда Чейс отмечал, что ему нужно было сосредоточиться на кинобизнесе. А в 2015 году на съемках сериала «Кровь и нефть» познакомился с американской актрисой Ребеккой Риттенхаус, с которой они играли супругов. Об их романе стало известно спустя год.