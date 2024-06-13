Устроившая драку звезда «Постучись в мою дверь» показала фото с Кологривым

Лиана Гриба и Никита Кологривый

Актеры Лиана Гриба и Никита Кологривый снялись вместе на фоне скандала с дракой. Снимком актриса поделилась в соцсети.

Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» сделала селфи со звездой «Слово пацана» во время съемок нового фильма в Москве. Ради роли актриса даже сменила имидж — ей сделали мелкие локоны по всей длине, а также броский вечерний макияж.

Конфликт между Лианой Грибой и женой ее партнера по площадке Никиты Волкова случился 9 декабря на вечеринке, посвященной завершению съемок сериала «Постучись в мою дверь в Москве». В ходе мероприятия возник разговор о Никите Волкове.