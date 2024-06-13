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13 июня 2024, новость

Яна Поплавская объяснила, почему Лия Ахеджакова «залегла на дно»

Телеведущая заявила, что актриса испугалась проверки МВД
Яна Поплавская
Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская предположила, что Лия Ахеджакова испугалась проверки МВД России на дискредитацию ВС РФ, поэтому перестала давать публичные комментарии и «залегла на дно». Ее слова передает «Абзац».

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она “антинародная актриса”. Она сама себе выкопала яму», — подчеркнула актриса.

Поплавская назвала звезду «Служебного романа» провокатором и заявила, что артистка несла «ересь». По словам актрисы, Ахеджакова также совершила непоправимую ошибку — отвернулась от зрителя, оставив после себя «мерзкий осадок».

2 сентября 2023 года агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Позже Ахеджакова рассказала, что флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Затем в Госдуме объяснили, почему «не наказали» Ахеджакову за критику СВО. В парламенте отметили, что депутаты «не людоеды», и назвали актрису «старой бабушкой», у которой нет статуса.

Ранее Яна Поплавская высказалась по поводу развода Алсу. Актриса призналась, что расстроилась из-за развода певицы.

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