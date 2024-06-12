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12 июня 2024, новость

Меган Маркл может появиться в спин-оффе сериала «Форс-мажоры»

Съемки сериала уже идут в Лос-Анджелесе
Меган Маркл
Меган Маркл | Источник: Legion-Media.ru

В прессе обсуждается возможное возвращение Меган Маркл в сериал «Форс-мажоры». Съемки спин-оффа идут полным ходом в Лос-Анджелесе.

Герцогиня Сассекская сыграла Рэйчел Зейн в семи сезонах чрезвычайно успешного шоу Netflix, которое шло с 2011 по 2019 год. Но она покинула проект в 2018 году, выйдя замуж за принца Гарри и переехав жить в Великобританию.

Но поскольку теперь Меган ушла с поста старшего работающего члена королевской семьи, она могла бы снова присоединиться к касту популярного сериала.

Появление Маркл на экране официально не подтверждено, однако ее возможным возвращением интригует бывший коллега по съемочной площадке Патрик Адамс.

Во время церемонии вручения «Золотого глобуса» в этом году он сказал: «Если нам позвонят, если мне позвонят, я готов снова присоединиться. Мне нравится сериал, мне нравится персонаж. И мне нравилось работать со всеми этими людьми».

Адамс шутливо добавил: «Она сейчас довольно популярна. Вы же все слышали о Меган?».

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