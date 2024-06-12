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12 июня 2024, новость

Кевин Спейси едва не расплакался, говоря о миллионных долгах и потере дома

Актер заявил, что погряз в многомиллионных долгах и лишился дома
Кевин Спейси
Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Актер Кевин Спейси признался, что у него забрали дом из-за многомиллионных долгов после судебных процессов. Об этом звезда «Карточного домика» рассказал в шоу Питера Моргана.

«Я не знаю, где буду жить теперь. Я жил в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там «Карточный домик». Это был мой дом с 2016 года, но сейчас я не могу оплатить счета», — рассказал знаменитость, едва сдерживая слезы.

По словам Спейси, у него практически не осталось денег. При этом актер уточнил, что пока ему удается избежать банкротства. Хотя, признался артист, пару раз намеревался пойти в суд с этим вопросом.

«Я все еще много должен. Да, я в значительных долгах. Много миллионов», — пояснил Спейси.

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Вскоре после этого Спейси стал лишаться ролей. В одном из интервью актер отметил, что поддерживающие его люди боятся высказаться.

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