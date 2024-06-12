Кологривый полностью погасил миллионный долг перед налоговой

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый полностью погасил долг на сумму более миллиона рублей перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, артист в апреле задолжал перед Федеральной налоговой службой (ФНС) около 1,4 миллиона рублей. Тогда орган прислал Кологривому уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае у актера могли бы возникнуть проблемы с выездом за границу или со счетами.

Кологривый свои проблемы с налогами признал. Объясняя ситуацию, он рассказывал, что просто не умеет правильно обращаться с финансами. Долг актер гасил частями: в мае он оплатил половину суммы, а в июне полностью закрыл платеж.