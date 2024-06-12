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12 июня 2024, новость

Кологривый полностью погасил миллионный долг перед налоговой

В противном случае у актера могли бы возникнуть проблемы с выездом за границу или со счетами
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый полностью погасил долг на сумму более миллиона рублей перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, артист в апреле задолжал перед Федеральной налоговой службой (ФНС) около 1,4 миллиона рублей. Тогда орган прислал Кологривому уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае у актера могли бы возникнуть проблемы с выездом за границу или со счетами.

Кологривый свои проблемы с налогами признал. Объясняя ситуацию, он рассказывал, что просто не умеет правильно обращаться с финансами. Долг актер гасил частями: в мае он оплатил половину суммы, а в июне полностью закрыл платеж.

О долге Кологривого перед налоговой стало известно в апреле. Сообщалось, что ему могут начислить дополнительный штраф в размере 20 процентов от суммы налога, и он не сможет выехать заграницу.

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