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12 июня 2024, новость

Ирина Безрукова рассказала, какой запомнила Заворотнюк

Актриса призналась, что запомнила коллегу говорливой и эмоциональной
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с NEWS.ru, что коллегу Анастасию Заворотнюк невозможно было не заметить, когда та выходила в свет.

Безрукова призналась, что Заворотнюк запомнилась ей очень жизнерадостной, смешливой, говорливой, эмоциональной, открытой и громкой.

«Когда она появлялась, всегда было шумно, весело, смешно. Я такой ее помню», — поделилась артистка.

Безрукова призналась, что впервые увидела Заворотнюк на сцене Московского театра Олега Табакова, где тоже работала. По словам артистки, коллега дебютировала в спектакле «Страсти по Бумбарашу» с Евгением Мироновым. Безрукова отметила, что Заворотнюк играла очень уверенно и идеально подходила на роль.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Об этом сообщила ее дочь Анна. По данным Shot, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

Ранее актер Денис Матросов заявил, что болезнь не изменила любовь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. 

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