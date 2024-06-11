Внешний вид дочери Джонни Деппа на прогулке смутил поклонников

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп вышла на прогулку по Парижу и смутила поклонников своим образом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

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Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради сняли папарацци в укороченном топе с цветочными принтом и белой мини-юбке. Помимо этого, 25-летняя манекенщица надела белые длинные носки и черные лаковые лоферы. В качестве аксессуаров она выбрала большую бежевую сумку и солнцезащитные очки.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «У нее странные пропорции тела. Это не ее вина, но и одета она не очень красиво», «Не самый красивый и удобный наряд», «Ужасный стиль», «У нее великолепное тело, но ее одежда всегда выглядит неудобной», — высказались они.