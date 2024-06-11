Раскрыты новые подробности отношений Лопез и Аффлека после слухов о разводе

Актеры Дженнифер Лопез и Бен Аффлек пока официально не расстались. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.
Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что несмотря на то, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек дистанцировались друг от друга, они все равно пока состоят в браке.
«На данный момент они просто занимаются своими делами. Они подошли к своим отношениям очень оптимистично и думали, что все может измениться, но этого не произошло», — сказал источник.
По словам информатора, Дженнифер Лопез думает о покупке собственного дома. Сейчас певицу поддерживают ее мать, сестры и дети.
Инсайдер также добавил, что Бен Аффлек расстроен из-за проблем в браке. В этот непростой период актер сконцентрировал свое внимание на работе и воспитании детей от его экс-жены Дженнифер Гарнер. Знаменитость также поддерживает связь со своими друзьями, в том числе с коллегой Мэттом Дэймоном.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.