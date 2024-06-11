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11 июня 2024, новость

Раскрыты новые подробности отношений Лопез и Аффлека после слухов о разводе

Как сообщают СМИ, актеры все еще состоят в браке
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Дженнифер Лопез и Бен Аффлек пока официально не расстались. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.

Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что несмотря на то, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек дистанцировались друг от друга, они все равно пока состоят в браке.

«На данный момент они просто занимаются своими делами. Они подошли к своим отношениям очень оптимистично и думали, что все может измениться, но этого не произошло», — сказал источник.

По словам информатора, Дженнифер Лопез думает о покупке собственного дома. Сейчас певицу поддерживают ее мать, сестры и дети.

Инсайдер также добавил, что Бен Аффлек расстроен из-за проблем в браке. В этот непростой период актер сконцентрировал свое внимание на работе и воспитании детей от его экс-жены Дженнифер Гарнер. Знаменитость также поддерживает связь со своими друзьями, в том числе с коллегой Мэттом Дэймоном.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

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