Раскрыты новые подробности отношений Лопез и Аффлека после слухов о разводе

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Дженнифер Лопез и Бен Аффлек пока официально не расстались. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.

Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что несмотря на то, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек дистанцировались друг от друга, они все равно пока состоят в браке.

«На данный момент они просто занимаются своими делами. Они подошли к своим отношениям очень оптимистично и думали, что все может измениться, но этого не произошло», — сказал источник.

По словам информатора, Дженнифер Лопез думает о покупке собственного дома. Сейчас певицу поддерживают ее мать, сестры и дети.

Инсайдер также добавил, что Бен Аффлек расстроен из-за проблем в браке. В этот непростой период актер сконцентрировал свое внимание на работе и воспитании детей от его экс-жены Дженнифер Гарнер. Знаменитость также поддерживает связь со своими друзьями, в том числе с коллегой Мэттом Дэймоном.