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11 июня 2024, новость

Джуд Лоу описал перемены во внешности словами «обрюзг и облысел»

По словам актера, сейчас он жалеет, что в молодости не пользовался своей привлекательностью
Джуд Лоу
Джуд Лоу | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер театра и кино Джуд Лоу описал перемены в своей внешности словами «обрюзг и облысел». Интервью с ним публикует журнал DuJour.

51-летний артист, известный своим амплуа сердцееда, отметил, что в последнее время ему удается играть персонажей, от которых не требуется внешней привлекательности. Среди них, например, Капитан Крюк из фильма «Питер Пэн и Венди» и король Генрих VIII из ленты «Игра королевы». При этом Лоу назвал подобный опыт приятным.

Актер заявил, что в молодости противился ролям красивых мужчин, о чем в настоящий момент сожалеет. «Когда мне было чуть за 20, я пытался играть, идя вразрез со своей внешностью, а теперь, когда обрюзг и облысел, я жалею, что не пользовался ею», — указал собеседник издания.

Напомним, голливудской карьере Джуда Лоу предшествовал успех в Великобритании, пришедший после роли лорда Альфреда Дугласа в картине «Уайльд». Интересно, что Джуд Лоу дважды играл в ремейках роли, в оригинале исполненные сэром Майклом Кейном, — одним из самых знаменитых и популярных британских актеров, — в картинах «Сыщик» и «Красавчик Алфи».

Неординарная внешность актера, сыгравшая заметную роль в его карьере, в детстве причиняла ему немало неудобств. В интервью Лоу упоминал о том, что одноклассники буквально изводили его наcмешками, обзывая «девчонкой». А в 2004 году журнал People назвал Джуда Лоу самым сексуальным мужчиной из ныне живущих.

Напомним, ранее Брэдли Купер попал в объективы папарацци во время прогулки с дочерью от Ирины Шейк Леей и разочаровал поклонников новым имиджем.

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