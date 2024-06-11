Умерла 89-летняя сестра Андрея Тарковского

Марина Тарковская | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 89 лет ушла из жизни Марина Тарковская, сестра Андрея Тарковского. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

Представители фестиваля отметили, что Марина Арсеньевна сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру и с особой любовью относилась к их общей «родине детства» – Юрьевцу.

«Благодаря ее творческой энергии, в 90-е годы удалось сохранить дом, в котором жила семья Тарковских, и создать в нем дом-музей Андрея Арсеньевича», – говорится в сообщении.

В ГБУ «Музеи Юрьевца» подтвердили сообщение о смерти Тарковской.

«Это большая потеря не только для нас, но и всего сообщества, которое было связано с именем этой семьи. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Марины Арсеньевны», – отметили в пресс-службе.

Марина Тарковская родилась 3 октября 1934 года в Москве. Она была мемуаристом и биографом отца, поэта Арсения Тарковского, и брата, режиссера Андрея Тарковского. Добивалась создания музея в Москве «Дом Тарковских».