Дождались! Топ-5 громких продолжений сериалов в июне

«Мэр Кингстауна», 3 сезон, со 2 июня

После перерыва в полтора года Джереми Реннер возвращается к роли крутого решалы Майка МакКласки в криминальной драме «Мэр Кингстауна» про разборки в тюремном бизнесе. Негласный мэр города Кингстаун весь день на ногах: разруливает проблемы с наркоторговцами, разбирается с мафией и помогает заключенным в тюрьмах.

Шоураннер сериала Тейлор Шеридан придумал суровый и довольно жестокий маскулинный мир, где сильнее тот, у кого имеются власть и деньги. А значит, в новых сериях Майк снова увязнет в попытках сохранить мир и спокойствие в городе весьма противоречивыми методами. У главного героя явно назревает жизненный кризис: смерть матери и соперничество с новым криминальным авторитетом давят на него, провоцируя совершать необдуманные поступки.

«Дом Дракона», 2 сезон, с 16 июня

Хитрые и жестокие Таргариены продолжают воевать друг с другом за Железный трон в приквеле «Игры престолов». Во втором сезоне «Дома Дракона» ставки повышаются, а конфликт между двумя родственными ветвями, возглавляемыми Рейнирой (Эмма Д’Арси) и Алисентой (Оливия Кук), разгорается еще жарче. Этому способствуют и драконы, которые изрыгают пламя и во всей красе демонстрируют свою военно-воздушную мощь.

Если первый сезон долго разворачивал экспозицию, то продолжение обещает стать захватывающим, высококлассным зрелищем с шокирующими сюжетными поворотами, предательствами и манипуляциями в духе белокурых предков Дейенерис, и главное — эффектными сражениями на земле и в воздухе.

«Пацаны», 4 сезон, с 13 июня

Самый циничный, бесцеремонный и нетолерантный сериал последней пятилетки наконец-то стартует с новым сезоном. Брутального Бутчера (Карл Урбан) в продолжении ждет новая схватка с самовлюбленным психопатом Хоумлендером (Энтони Старр) — их отношения достигли стадии максимального обострения. Появятся во вселенной «Пацанов» и новенькие супергерои: Сестра Сэйдж и Фейерверк.

Ставший культовым сериал не теряет запала и продолжает шокировать адским коктейлем из беспредельного черного юмора, жестокости, поразительных личных драм и едких социальных комментариев. Четвертый сезон критики уже называют самым мрачным и кровавым.

«Медведь», 3 сезон, с 27 июня

Отмеченная многочисленными телепремиями драма о ресторанной кухне «Медведь» вновь обдает жаром страстей и сковородок. Шеф-повар Карми, возглавивший забегаловку с фирменными сэндвичами, к концу второго сезона немного разобрался с бизнесом и личными проблемами. Теперь он с командой трудится уже в ресторане, но хаоса от этого меньше не стало.

В целом «Медведь» все дальше сходит с комедийных рельсов, превращаясь в серьезную драму, но самые волнительные и эмоциональные эпизоды происходят все там же — на кухне. К роли Карми возвращается звезда «Бесстыдников» Джереми Аллен Уайт, к роли его коллеги Сидни — Айо Эдебири.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», 3 сезон

Может ли сериал быть одновременно мрачным и очаровательным? Может, если его главный герой — немного наивный румяный мальчуган, на голове которого растут рожки. Полумальчик-полуолененок по имени Гас родился в постапокалиптическом мире и до девяти лет жил с отцом. Но однажды ему пришлось отправиться в полное опасностей приключение, чтобы найти дом.