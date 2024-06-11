Кидман и Буллок воссоединятся в сиквеле «Практической магии»

Николь Кидман и Сандра Буллок в фильме «Практическая магия» | Источник: Legion-Media.ru

Сандра Буллок и Николь Кидман ведут переговоры о возвращении к своим ролям в продолжении фильма «Практическая магия» — «Практическая магия 2». Спустя 26 лет после дебюта картины студия Warner Bros. анонсировала продолжение. Об этом стало известно изданию Variety.

Оригинальный фильм вышел в 1998 году и рассказал о сестрах Салли и Джиллиан Оуэнс, которые унаследовали от предков дар ведьмовства, а также проклятие — их избранникам предначертана трагическая судьба. Однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.

Лента, снятая Гриффином Данном («Муви 43») на основе одноименного романа Элис Хоффман 1995 года, хоть и не сразу, но сумела завоевать любовь зрителей. На момент выхода она получила в целом негативные отзывы и не имела кассового успеха, пишет Hollywood Reporter, но с годами обрела культовый статус среди зрителей. Сами Кидман и Буллок за прошедшее время также стали двумя крупнейшими звездами Голливуда.

Сценарий новой части пишет Акива Голдсман («Игры разума»), работавший и над первой «Практической магией». Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете. Ожидается, что Буллок и Кидман будут продюсерами, добавляет Deadline.

Ранее стало известно, что Николь Кидман сыграла вместе с Заком Эфроном («Красивый, плохой, злой») главные роли в сериале Netflix «Семейное дело». Это не первый проект, в котором Эфрон и Кидман снимаются вместе: в 2012 году вышел фильм «Газетчик» с их участием.