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11 июня 2024, новость

61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тыс. рублей

Актриса посетила премьеру фильма Brats, где исполнила одну из ролей

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летняя звезда фильма «Привидение» посетила в Нью-Йорке премьеру ленты Brats, где исполнила одну из ролей. Для мероприятия она выбрала белый костюм, состоявший из жилета без рукавов и удлиненных брюк с широкими штанинами итальянского бренда Schiaparelli. При этом оба предмета гардероба были украшены золотистой фурнитурой.

Кроме того, знаменитость примерила кроссовки упомянутой марки, золотистые носы которых были выполнены в форме пальцев ног. Известно, что общая сумма продемонстрированных ею вещей составила 5422 фунта (примерно 600 тысяч рублей.)

Ранее Деми Мур спровоцировала слухи о романе с певцом Джо Джонасом, который моложе нее на 27 лет.

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