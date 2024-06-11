Звезду «Бесславных ублюдков» попросили отрастить ногти ради роли Лагерфельда

Немецко-испанский актер Даниэль Брюль рассказал, как вжился в роль модельера Карла Лагерфельда в сериале-байопике «Стать Карлом Лагерфельдом». Его цитирует The Guardian.

По мнению звезды «Бесславных ублюдков», ему помогла испанская кровь — он представил Лагерфельда матадором в бое с быком.

«Я подумал: о, это очень мужественный и властный образ, но в то же время очень изящный и женственный. Такой образ я сохранил до конца сериала. Другие актеры смеялись надо мной, когда иногда перед дублем я исполнял танец матадора, но это помогло мне попасть в нужную мелодию», — вспоминает он.

45-летний Брюль также консультировался с другом Лагерфельда — художником Патриком Хуркадом. Тот попросил ради роли отрастить ногти как у Карла.

«Потому что он делал вот так, как кошка — царапал людей. "Теперь встань, пройдись, пройдись. Нет, нет, нет, шаги поменьше, поменьше". А я думал: что я тут делаю?! Но это было здорово», — вспоминает о встрече он.