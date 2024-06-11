Трейлер дня: Горбачева в перьях и механическая лошадь

В центре сюжета — приключения веселого и смышленого Ивана в сказочном царстве. Ваня кого хочешь обведет вокруг пальца. Однажды он притворяется солдатом, и к нему в руки попадает огниво — волшебная зажигалка, из которой возникает царевна Даша и просит о помощи. Героев ждет путь, полный неожиданных встреч и удивительных приключений.