Трейлер дня: Горбачева в перьях и механическая лошадь

Появился тизер-трейлер сказочного блокбастера «Огниво», снятого по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В фильме сыграли Роман Евдокимов, Ирина Горбачева, Виталий Хаев и Ирина Старшенбаум.
В центре сюжета — приключения веселого и смышленого Ивана в сказочном царстве. Ваня кого хочешь обведет вокруг пальца. Однажды он притворяется солдатом, и к нему в руки попадает огниво — волшебная зажигалка, из которой возникает царевна Даша и просит о помощи. Героев ждет путь, полный неожиданных встреч и удивительных приключений.
Режиссер картины Александр Войтинский («По щучьему велению») комментирует проект так: «По жанру — это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царем Берендеем, слугой Балалаем, коварным Лиходеем и непокорным Иваном-себе-на-уме. А по стилю — абсолютно роскошный историзм: сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времен и близких культур».
В картине также снимались Антонина Бойко, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин.
Премьера фильма «Огниво» состоится 24 октября.