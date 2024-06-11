Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Горбачева в перьях и механическая лошадь

В новой экранизации сказки «Огниво» актриса сыграла двух мифических птиц сразу

Появился тизер-трейлер сказочного блокбастера «Огниво», снятого по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В фильме сыграли Роман Евдокимов, Ирина Горбачева, Виталий Хаев и Ирина Старшенбаум.

В центре сюжета — приключения веселого и смышленого Ивана в сказочном царстве. Ваня кого хочешь обведет вокруг пальца. Однажды он притворяется солдатом, и к нему в руки попадает огниво — волшебная зажигалка, из которой возникает царевна Даша и просит о помощи. Героев ждет путь, полный неожиданных встреч и удивительных приключений.

Режиссер картины Александр ВойтинскийПо щучьему велению») комментирует проект так: «По жанру — это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царем Берендеем, слугой Балалаем, коварным Лиходеем и непокорным Иваном-себе-на-уме. А по стилю — абсолютно роскошный историзм: сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времен и близких культур».

В картине также снимались Антонина Бойко, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин.

Премьера фильма «Огниво» состоится 24 октября.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Михаил Трухин
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Марин
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Александр Войтинский
Александр Войтинский
Огниво
Огниво
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мадам Клико»
Мадам Клико
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Огниво»
Огниво
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мой пингвин»
Мой пингвин
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Мужское слово»
Мужское слово
Трейлер
Кадр из фильма «Василиса и хранители времени»
Василиса и хранители времени
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь