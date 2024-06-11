Мойдодыр и Тараканище станут героями фильма

Кадр из мультфильма «Мойдодыр»

Продюсерская компания «Яр&Ко» разработает кинофраншизу по мотивам сказок Корнея Чуковского. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Продюсерская компания Нелли Яраловой купила права на экранизацию произведений Чуковского и планирует создать фэнтезийную киновселенную с персонажами этих сказок. Сопродюсерами проекта выступят Сергей Агеев и основатели маркетингового агентства «Кинобюро» Нина Димитрова и Ольга Агеева.

«В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина», — говорит Яралова.

По словам продюсера, Чуковский тонко чувствовал психологию детей и родителей и терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, поэтому его произведения задевают читателей и сейчас.

Персонажей объединят в одной истории, над сценарием первого фильма потенциальной франшизы работает Олег Маловичко («Притяжение», «Лед»). Проект находится на стадии препродакшена.