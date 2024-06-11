Орбакайте ответила недоброжелателям

Кристина Орбакайте | Источник: Алексей Молчановский

Российская певица Кристина Орбакайте вышла на связь и ответила своим недоброжелателям. Видеообращение артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница назвала повышенный интерес к ней «нездоровым». По словам Орбакайте, у нее все хорошо, и она продолжает усердно работать.

«Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что ей всегда «было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике». Она также пожелала всем «мира и добра».