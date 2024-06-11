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11 июня 2024, новость

Орбакайте ответила недоброжелателям

Певица рассказала, что у нее все хорошо в жизни
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте | Источник: Алексей Молчановский

Российская певица Кристина Орбакайте вышла на связь и ответила своим недоброжелателям. Видеообращение артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница назвала повышенный интерес к ней «нездоровым». По словам Орбакайте, у нее все хорошо, и она продолжает усердно работать.

«Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что ей всегда «было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике». Она также пожелала всем «мира и добра».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил выступление Орбакайте в Монако. По мнению медиаменеджера, провальным концерт исполнительницы стал из-за неподготовленной площадки. 

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