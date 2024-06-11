Фильм на вечер: откровенная мелодрама о разрушительной страсти

Успешный бизнесмен и образцовый с виду семьянин Андрей имеет одну большую слабость — он не может устоять перед красивыми женщинами. Каждую ночь он проводит в компании все новых и новых красоток, а на утро уже не помнит их имен.

Но однажды Андрей знакомится с молодой и дерзкой студенткой Аллой и, к своему удивлению, привязывается к ней. Страсть между любовниками не угасает, но о запретной связи могут узнать другие, и жизнь обоих будет разрушена.

«Почему ты?» — чувственная драма, основанная на книге Александра Проста «Содержанка». Насыщенные, подробно и красиво снятые постельные сцены гармонично вплетены в повествование, не лишенное интриги, неожиданных поворотов и эмоционального накала.