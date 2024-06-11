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11 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: откровенная мелодрама о разрушительной страсти

Любуемся блистательным Даниилом Воробьевым в пикантной мелодраме «Почему ты?»

Успешный бизнесмен и образцовый с виду семьянин Андрей имеет одну большую слабость — он не может устоять перед красивыми женщинами. Каждую ночь он проводит в компании все новых и новых красоток, а на утро уже не помнит их имен.

Но однажды Андрей знакомится с молодой и дерзкой студенткой Аллой и, к своему удивлению, привязывается к ней. Страсть между любовниками не угасает, но о запретной связи могут узнать другие, и жизнь обоих будет разрушена.

«Почему ты?» — чувственная драма, основанная на книге Александра Проста «Содержанка». Насыщенные, подробно и красиво снятые постельные сцены гармонично вплетены в повествование, не лишенное интриги, неожиданных поворотов и эмоционального накала.

В историю о пламенной страсти, неожиданно вспыхивающей между двумя совершенно разными людьми, удается поверить благодаря «химии», возникающей в дуэте 42-летнего Даниила Воробьева и 24-летней Ангелины Загребиной.

Почему ты?
Почему ты?
2024/Россия18+драмамелодрамаэротика
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