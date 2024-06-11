В Госдуме призвали запретить въезд в Россию актрисе Трояновой

Яна Троянова в фильме «Как Надя пошла за водкой»

Актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) нельзя пускать в Россию, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Его цитирует RT.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — сказал он.

По мнению Милонова, Троянова переступила моральную черту.

Накануне актриса обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Также она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян.

В ответ член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов усомнился в психическом здоровье звезды сериала «Ольга» и призвал не обращать на нее внимания.