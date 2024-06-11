Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 июня 2024, новость

Звезда «Игры престолов» рассказала о двух инсультах во время съемок сериала

Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения больше, чем смерти
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк | Источник: Legion-Media.ru

Эмилия Кларк вспомнила, как перенесла два инсульта во время съемок в культовом сериале «Игра престолов». После завершения первого сезона у актрисы произошло кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы. Из-за этого звезда чуть не впала в кому и некоторое время не могла говорить.

После долгого восстановления она вернулась на съемочную площадку, но вскоре болезнь вернулась. Врачи сообщили, что Кларк требуется срочная операция. В то время она больше всего переживала из-за того, что ее могут убрать из проекта.

«Первый страх, который у меня возник: “О, Боже, меня уволят! Меня уволят, потому что они думают, что я не способна выполнить работу”. Я боялась увольнения больше, чем смерти», — рассказала актриса изданию Big Issue.

Врачи спасли жизнь Кларк, но ей было неловко перед командой. Она была уверена, что ее теперь считают ненадежным человеком. Лишь спустя время звезда «Игры престолов» осознала, как ей повезло перенести болезнь без последствий для организма.

После всех операций и длительного восстановления Эмилия Кларк вместе с матерью основала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям бороться с подобными заболеваниями. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Эмилия Кларк
Emilia Clarke
Игра престолов
Маргарита Терехова, 2007 год
Маргариту Терехову выписали из больницы
Нина Гребешкова
Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации
Роман Мадянов
Спектакли со звездой «Солдат» Мадяновым отменили из-за его тяжелой болезни
Нина Добрев
Нина Добрев из «Дневников вампира» показала последствия аварии на велосипеде
Юрий Ицков
74-летнего народного артиста России госпитализировали в Омске
Светлана Немоляева
Звезду «Служебного романа» выписали из больницы
Александр Михайлов
79-летний Александр Михайлов прокомментировал новости о госпитализации
Александр Михайлов
79-летнего актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля
Брюс Уиллис
Новое фото Брюса Уиллиса растрогало поклонников
джордж мартин
Автор «Игры престолов» высказался о современных экранизациях книг
Кристина Асмус, фото: соцсети
Асмус пожаловалась на ужасную ночь из-за сильной зубной боли
Светлана Немоляева
Стало известно об улучшении состояния Светланы Немоляевой
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева подтвердила, что ее состояние ухудшилось
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева рассказала, как попала в реанимацию с коронавирусом
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер готовится к операции на сердце
Елена Санаева
Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии
Нина Добрев
Звезду «Дневников вампира» госпитализировали
Светлана Светличная
СМИ: Светлана Светличная экстренно госпитализирована
Евгения Огурцова в сериале «Ранетки»
Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения
Татьяна Васильева
77-летняя Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз
Светлана Немоляева
87-летняя Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после конфликта с Грибой
Джо Джонас и Софи Тернер
Звезда «Игры престолов» впервые рассказала, как пережила развод
Елена Санаева
Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации
Наталья Тенякова
Стало известно о состоянии звезды фильма «Любовь и голуби»
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила матку
Стив Бушеми, 2012 год
66-летний Стив Бушеми госпитализирован после нападения
Йен Гелдер
Умер актер «Игры престолов»
Леонид Ярмольник
Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Анастасия Мельникова
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказала о хейте из-за лишнего веса
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник опроверг сообщения о его госпитализации
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Кристина Асмус
Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение зависимости в рехабе в 13 лет
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке
Кадр из сериала «Игра престолов»
Запланированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменен
Кристина Асмус
Кристину Асмус госпитализировали
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Василий Ливанов
Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию
Светлана Светличная
Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Елизавета Моряк
Жена Сарика Андреасяна попала в больницу
Александр Панкратов-Черный
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Мэйси Уильямс
Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мадам Клико»
Мадам Клико
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Огниво»
Огниво
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мой пингвин»
Мой пингвин
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Мужское слово»
Мужское слово
Трейлер
Кадр из фильма «Василиса и хранители времени»
Василиса и хранители времени
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь