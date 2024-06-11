Звезда «Игры престолов» рассказала о двух инсультах во время съемок сериала

Эмилия Кларк | Источник: Legion-Media.ru

Эмилия Кларк вспомнила, как перенесла два инсульта во время съемок в культовом сериале «Игра престолов». После завершения первого сезона у актрисы произошло кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы. Из-за этого звезда чуть не впала в кому и некоторое время не могла говорить.

После долгого восстановления она вернулась на съемочную площадку, но вскоре болезнь вернулась. Врачи сообщили, что Кларк требуется срочная операция. В то время она больше всего переживала из-за того, что ее могут убрать из проекта.

«Первый страх, который у меня возник: “О, Боже, меня уволят! Меня уволят, потому что они думают, что я не способна выполнить работу”. Я боялась увольнения больше, чем смерти», — рассказала актриса изданию Big Issue.

Врачи спасли жизнь Кларк, но ей было неловко перед командой. Она была уверена, что ее теперь считают ненадежным человеком. Лишь спустя время звезда «Игры престолов» осознала, как ей повезло перенести болезнь без последствий для организма.