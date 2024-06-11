Мороз и Аксенова снимаются в продолжении нашумевшего сериала: первые кадры

В Москве проходят съемки второго сезона психологической драмы «Жить жизнь». Сериал рассказывает о маркетологе Анне Богинской (Любовь Аксенова), которая после смерти мужа Стаса (Юрий Чурсин) завязывает новые отношения и осознает, что стала жертвой манипулятора.
В новом сезоне Богинская обнаруживает свою связь с закрытым Клубом пикаперов, которым руководит одиозный Виктор (Павел Попов). Героиня сталкивается со своим прошлым, проверяет на искренность отношения с Матвеем (Роман Васильев), а также пытается уберечь от ошибок новую знакомую — IT-гения с туманным прошлым Софию (Кристина Кучеренко).
Дарья Мороз играет в сериале подругу главной героини Риту, а также выступает в качестве шоураннера и соавтора сценария. По ее словам, второй сезон продолжает и раскрывает тему настоящей любви и подмены этого понятия. «Мы будем говорить о детских травмах, об их влиянии на взрослую жизнь человека и о том, как он добивается любви манипулятивными методами».
В новых сериях вернутся некоторые персонажи первого сезона в исполнении Владислава Ценева, Игоря Гордина, Даниила Воробьева, Анастасии Крыловой, Юлии Джулай и других артистов. Режиссером второго сезона стал Михаил Вайнберг («Тест на беременность»).
Сериал «Жить жизнь» снят по мотивам одноименного романа писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта.
Премьера второго сезона «Жить жизнь» состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.