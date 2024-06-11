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11 июня 2024, новость

Мэттью Макконахи устроил романтическую фотосессию с женой

Голливудский актер поздравил Камилу Алвес с 12-летием их брака

Мэттью Макконахи поделился с поклонниками новым кадром, на котором он запечатлен со своей женой Камилой Алвес. Макконахи и его супруга отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы.

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На кадре голливудский актер держит жену за подбородок и целует в лоб. Для романтической фотосессии звезда картины «Свадебный переполох» надел белую рубашку и джинсовую куртку и дополнил образ шляпой.

«Спасибо тебе», — лаконично подписал снимок актер.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали паре и дальше любить друг друга и быть вместе. «Счастливой годовщины, благословения вам обоим!», «Вы очень красивая пара», «Обожаю вас!!! Поздравляю!!», «Какой мужчина! Какая парочка! С годовщиной».

Напомним, Мэттью Макконахи познакомился с Камилой Алвес в 2006 году в ночном клубе, куда она пришла вместе с подругами. Актер признавался, что сразу же обратил на нее внимание и решил познакомиться. Вскоре они начали встречаться, но становиться мужем и женой не спешили.

В 2008 году у пары родился сын Леви, спустя два года — дочь Вида, а еще через два года — сын Ливингстон. Свадьбу Макконахи и Алвес сыграли в июне 2012 года.

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