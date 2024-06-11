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11 июня 2024, новость

Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в «голом» платье

Актриса Дакота Джонсон появилась на красной дорожке кинофестиваля в прозрачном платье

Голливудская актриса Дакота Джонсон вышла на публику в откровенном образе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

34-летняя Дакота Джонсон стала гостьей показа фильма «Папуля», который прошел на кинофестивале Tribeca 10 июня в Нью-Йорке. Актриса появилась на красной дорожке в темно-синем прозрачном платье, декорированном кружевом. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.

Артистка дополнила образ черными босоножками на каблуках и цепочкой с кулоном. Визажисты сделали ей вечерний макияж.

В феврале Дакота Джонсон была замечена на отдыхе вместе с возлюбленным, вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Знаменитости попали в объективы папарацци, когда купались в курортном городе Пуэрто-Вальярта. Актрису засняли в белом слитном купальнике с вырезами и золотых серьгах. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» была без косметики и с распущенными волосами. Певец выбрал для отдыха голубые шорты с красными вставками.

В марте журналисты сообщили, что Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений. По словам инсайдера, помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.

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