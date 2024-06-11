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11 июня 2024, новость

57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Актриса поделилась снимками с пляжа
Сальма Хайек, фото: соцсети
Сальма Хайек, фото: соцсети

Голливудская актриса Сальма Хайек показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

57-летняя Сальма Хайек предстала перед камерой в белом слитном купальнике с изображением попугаев ара, который подчеркнул ее фигуру. Актриса также надела золотые украшения: цепи и массивные браслеты. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В 2007 году Сальма Хайек официально объявила о помолвке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, через полгода родила первенца от возлюбленного. Однако спустя несколько месяцев после пополнения актриса сообщила о расставании с предпринимателем. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

На днях Сальма Хайек посетила ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.

Ранее Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике, сделанное в 25 лет. Актриса сравнила свою фигуру в купальниках на фото с 20-летней разницей.

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