57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Сальма Хайек, фото: соцсети

Голливудская актриса Сальма Хайек показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

57-летняя Сальма Хайек предстала перед камерой в белом слитном купальнике с изображением попугаев ара, который подчеркнул ее фигуру. Актриса также надела золотые украшения: цепи и массивные браслеты. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В 2007 году Сальма Хайек официально объявила о помолвке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, через полгода родила первенца от возлюбленного. Однако спустя несколько месяцев после пополнения актриса сообщила о расставании с предпринимателем. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

На днях Сальма Хайек посетила ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.