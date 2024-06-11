Брэдли Купер сменил имидж и расстроил поклонников

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику с новым имиджем. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летнего Брэдли Купера засняли во время прогулки с 7-летней дочерью Леей от супермодели Ирины Шейк. Актер был запечатлен в темно-серой рубашке с коротким рукавом, голубых джинсах, кроссовках и солнцезащитных очках. Интернет-пользователи заметили, что артист сменил дизайн своей бороды и стал выглядеть совершенно иначе.

Однако не все поклонники оценили преображение знаменитости.

«Пожалуйста, скажите мне, что эта ужасная растительность на лице предназначена для роли!», «Окрашенные волосы ужасны, как и странная форма бороды», «Брэдли великолепен во всех смыслах, но эта борода совершенно плохая», — писали в комментариях.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

В конце мая возникли сплетни о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость.