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11 июня 2024, новость

Звезда «Сватов» назвала Зеленского «никаким актером»

Актриса Кравченко назвала Зеленского никаким актером
Татьяна Кравченко в сериале «Сваты»
Татьяна Кравченко в сериале «Сваты»

Звезда сериала «Сваты» артистка Татьяна Кравченко в интервью с информационным агентством БелТА раскритиковала актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского.

Кравченко считает, что у Зеленского есть актерские комплексы. По мнению артистки, президент Украины «заигрался». Она назвала Зеленского никаким актером.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: “Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев”. Ну вот нравится ему, он ведь был продюсер, мог себе позволить. Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — заявила актриса.

Кравченко призналась, что ее «достали КВНщики». Она напомнила, что телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) тоже выходец из КВН. Известно, что комикесса выступает против специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года Лазареву признали иноагентом.

«Посмотрите, кого они выращивают? Эта Таня Лазарева, что она несет?» — возмутилась Кравченко.

3 апреля глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская призвала проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Лингвистическая проверка не нашла нарушений законодательства в словах телеведущей.

Ранее Татьяна Кравченко высказалась о работе с Садальским. Актриса призналась, что терпела компанию актера так долго, как могла.

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