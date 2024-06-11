Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Вера Высочина

Актриса Вера Высочина ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в Театре имени Андрея Миронова через социальную сеть ВКонтакте.

Причины смерти не разглашаются. Известно, что артистка ушла из жизни 9 июня.

Отмечается, что похороны актрисы прошли 10 июня. Коллеги, друзья и близкие проводили ее в последний путь в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.