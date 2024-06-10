Гоша Куценко рассказал о своем детстве: «Был маменьким сынком»

Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко признался в беседе с «Пятым каналом», что был послушным ребенком.

Куценко назвал себя в юношестве «маменьким сынком», которого очень любили. Артист отметил, что не испытывал в детстве никаких жизненных трудностей.

«Это была страна детей, я был абсолютно счастливым. В детстве мы гуляли, я шел из школы домой пешком через весь город», — поделился актер.

Куценко начал свою актерскую карьеру в 1991 году.

В июне 2024-го артист вспомнил, как в 1987 году демобилизовался из армии, приехал к родителям в Москву и поступил учиться в МИРЭА на факультет кибернетики. В институте он увлекся КВН и КСП, а после впервые в жизни попал в театр — он посетил спектакль театра имени Вахтангова по пьесе Марины Цветаевой «Три возраста Казановы».

По словам Куценко, во время представления он влюбился в актрису Елену Сотникову, и именно это привело его в кино. Артист подошел к ней после спектакля, чтобы познакомиться. Знакомство, признался Куценко, открыло для него мир, в котором люди читают стихи, любят друг друга, играют в театре и снимаются в кино.