Натали Портман отпраздновала 43-летие в кругу близких друзей

В честь своего 43-летия актриса Натали Портман опубликовала фотографии со своими друзьями. Она поблагодарила близких, которые поддержали ее в тяжелый период бракоразводного процесса. Актриса опубликовала снимки в соцсети.
Звезда фильма «Черный лебедь» выразила благодарность всем близким, которые поднимали ей настроение и поддерживали после расставания с мужем Бенжаменом Мильпье, с которым она развелась после 11 лет брака.
В день своего рождения актриса получила множество добрых пожеланий от друзей-знаменитостей в комментариях к ее посту, в том числе от нескольких коллег по цеху — Джулианны Мур, Риз Уизерспун, Керри Вашингтон — и других голливудских звезд.
Портман и Мильпье поженились в 2012 году. У них родилось двое детей — сын Алеф (2011) и дочь Амалия (2017). В 2023-м, после более 11 лет брака, супруги развелись.
Вероятной причиной развода могла стать измена 46-летнего французского танцора и хореографа. Как сообщали источники Page Six, у Мильпье была кратковременная связь на стороне с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. По словам собеседников Daily Mail, это время оказалось для актрисы большим эмоциональным испытанием, однако теперь она решила сосредоточиться на детях, работе и общении с друзьями.