Натали Портман отпраздновала 43-летие в кругу близких друзей

В честь своего 43-летия актриса Натали Портман опубликовала фотографии со своими друзьями. Она поблагодарила близких, которые поддержали ее в тяжелый период бракоразводного процесса. Актриса опубликовала снимки в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30853"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30853", -122141110, 30853, 'j-pnCrU84GKK83QTpYtVNM7phwU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда фильма «Черный лебедь» выразила благодарность всем близким, которые поднимали ей настроение и поддерживали после расставания с мужем Бенжаменом Мильпье, с которым она развелась после 11 лет брака.

В день своего рождения актриса получила множество добрых пожеланий от друзей-знаменитостей в комментариях к ее посту, в том числе от нескольких коллег по цеху — Джулианны Мур, Риз Уизерспун, Керри Вашингтон — и других голливудских звезд.

Портман и Мильпье поженились в 2012 году. У них родилось двое детей — сын Алеф (2011) и дочь Амалия (2017). В 2023-м, после более 11 лет брака, супруги развелись.