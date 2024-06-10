59-летняя Элизабет Херли раскрыла секрет молодости и стройности

Элизабет Херли | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли в интервью газете The Sydney Morning Herald раскрыла свой секрет молодости и стройности.

59-летняя Элизабет Херли заявила, что всегда следит за своим питанием. По словам знаменитости, ей никогда не нравились обработанные продукты. Актриса отметила, что еще будучи подростком стала обращать внимание на состав изделий.

«Я просто ем то, что назвала бы нормальной пищей. Например, жареную курицу, картофельное пюре и другие овощи. В этом определенно нет ничего новомодного или странного», — заявила Херли.

Как утверждает модель, она не тренируется в зале. Вместо этого знаменитость занимается садоводством.

«Я очень активная. Я действительно не сижу на месте», — призналась дизайнер.