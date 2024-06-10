Создатель «Города грехов» рассказал о борьбе с зависимостью

Фрэнк Миллер | Источник: Legion-Media.ru

Создатель легендарного цикла комиксов «Город грехов» Фрэнк Миллер в новом интервью рассказал о своей борьбе с зависимостью. Его цитирует People.

В новом документальном фильме «Фрэнк Миллер: Американский гений» 67-летний Миллер рассказал, что в 2014 году, когда на экраны выходил сиквел экранизации «Города грехов», он вышел на пик зависимости, которую называет скучной.

«Одни и те же движения в этом танце снова и снова. Меня узнавали в местных барах, я совершал один и тот же ритуал каждое утро. Часы на руке служили одной цели — говорили, когда откроются бары», — вспоминает он.

Алкоголь, признался Миллер, из-за влияния на моторные функции сделал для него невозможным рисование, и тогда художник начал писать сценарии.

«Однако вскоре перестало получаться и письмо: я не писал или писал плохо», — говорит он.

Сейчас, добавил Миллер, он наслаждается ясностью трезвого сознания.