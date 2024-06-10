Фильм на вечер: психологический триллер о молодой семье иммигрантов

38-летний урбанист-венесуэлец Диего и его возлюбленная, 32-летняя преподавательница танцев Елена, летят из Барселоны в США, где надеются отхватить свой кусочек «американской мечты». Однако проблемы начинаются уже в аэропорту Нью-Йорка.

Пару задерживают сотрудники пограничного контроля и проводят в комнату для повторного досмотра. Диего и Елена уверены, что это простая формальность, но скоро становится ясно, что на стыковочный рейс им не успеть. Героев подвергают изнурительному допросу, в ходе которого вскрываются неожиданные подробности.

Испанский триллер «Границы безумия» — уверенный режиссерский дебют постановщиков Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса, экранизирующих страхи любого, кто когда-либо пересекал границу чужого государства, даже если ему и нечего скрывать.