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10 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: психологический триллер о молодой семье иммигрантов

Узнайте, чем обернется суровая проверка на прочность для героев нервной драмы «Границы безумия»

38-летний урбанист-венесуэлец Диего и его возлюбленная, 32-летняя преподавательница танцев Елена, летят из Барселоны в США, где надеются отхватить свой кусочек «американской мечты». Однако проблемы начинаются уже в аэропорту Нью-Йорка.

Пару задерживают сотрудники пограничного контроля и проводят в комнату для повторного досмотра. Диего и Елена уверены, что это простая формальность, но скоро становится ясно, что на стыковочный рейс им не успеть. Героев подвергают изнурительному допросу, в ходе которого вскрываются неожиданные подробности.

Испанский триллер «Границы безумия» — уверенный режиссерский дебют постановщиков Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса, экранизирующих страхи любого, кто когда-либо пересекал границу чужого государства, даже если ему и нечего скрывать.

Томясь в тревоге при свете холодных ламп в душных стенах вместе с героями, мы почти физически ощущаем ту нервную обстановку, что сложилась вокруг них. А разбросанные по ходу действия детали-обманки стремятся запутать зрителя, теряющегося в догадках о том, чем все обернется.

Границы безумия
2022/Испания16+драматриллер
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