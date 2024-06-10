Сарик Андреасян признался, что хочет экранизировать библейский сюжет

Сарик Андреасян в шоу «ОК на связи!»

Сарик Андреасян в шоу «ОК на связи!» ответил на вопрос Кино Mail.ru о том, в каком еще жанре он бы хотел поработать. Как известно, в фильмографии кинематографиста уже есть комедии, экшены, триллеры, семейное кино и даже экранизация классики.

Режиссер и продюсер признался, что уже лет шесть-семь у него в разработке находится библейский сюжет про Самсона, который он мечтает экранизировать.

«Я считаю, что это отзывается до сих пор. И это тоже такой мощный, как мне кажется, ход. Это такая история первого супергероя, которому Бог послал силу. Вот это осталось таким гештальтом для меня», — рассказал Андреасян.

Однако режиссера отговаривают его от этой идеи из-за больших затрат, которых требуют подобные проекты. Кроме того, Андреасяна пытаются убедить, что российского зрителя такой сюжет не заинтересует. Впрочем, Андреасян не согласен с этим и собирается доказать обратное.

В интервью режиссер также рассказал, почему снял фильм «Манюня: Приключения в Москве», и вспомнил, как Евгений Петросян получил в проекте главную мужскую роль.