Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 июня 2024, новость

Звезду «Эйфории» засняли в бикини на отдыхе

Сидни Суини отдыхала вместе со своим женихом Джонатаном Давино и друзьями

Звезду сериала «Эйфория», актрису Сидни Суини засняли в купальнике. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сидни Суини подловили папарацци, когда она отдыхала вместе со своим женихом Джонатаном Давино и друзьями в Южной Флориде. Актриса была запечатлена в темно-синем бикини с цветочным принтом. Знаменитость также надела черные солнцезащитные очки и золотую цепочку. Артистка распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Сидни Суини – 26-летняя американская актриса, снимающаяся в кино с раннего детства. Девушка обрела большую популярность после выхода сериала «Эйфория» от HBO, где сыграла одну из главных ролей.

В конце марта Сидни Суини назвала главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Актриса также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.

Ранее стало известно, что Сидни Суини занимается покупкой особняка за 20 млн долларов. Кинозвезда планирует проводить много времени в Южной Флориде.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сидни Свини
Сидни Суини
Sydney Sweeney
Эйфория1 р.
Эйфория
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» купила дом за 20 млн долларов
Сидни Суини (фото: соцсети)
Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» назвала неожиданный рецепт красоты
Сидни Суини
26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»
Ангус Клауд
Звезда «Эйфории» умер в 25 лет
Мишель Йео в фильме «Все везде и сразу»
Критики назвали лучший фильм 2022 года
Билли Айлиш
Билли Айлиш опровергла слухи об участии в популярном сериале
Зендая в сериале «Эйфория»
Названы лучшие сериалы и актеры года — победители премии «Эмми 2022»
Барби Феррейра
Звезда «Эйфории» Барби Феррейра покинула сериал
Хантер Шафер
Звезда «Эйфории» снимется в приквеле «Голодных игр»
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» снимется в фильме про Мадам Паутину
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Огниво»
Огниво
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мой пингвин»
Мой пингвин
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Мужское слово»
Мужское слово
Трейлер
Кадр из фильма «Василиса и хранители времени»
Василиса и хранители времени
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Пираты Галактики Барракуда
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь