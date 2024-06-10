Звезду «Эйфории» засняли в бикини на отдыхе

Звезду сериала «Эйфория», актрису Сидни Суини засняли в купальнике. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_47973"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47973", -48064554, 47973, 'uOKHls06gAu-a_Fhg2xJgYRvtmI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сидни Суини подловили папарацци, когда она отдыхала вместе со своим женихом Джонатаном Давино и друзьями в Южной Флориде. Актриса была запечатлена в темно-синем бикини с цветочным принтом. Знаменитость также надела черные солнцезащитные очки и золотую цепочку. Артистка распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Сидни Суини – 26-летняя американская актриса, снимающаяся в кино с раннего детства. Девушка обрела большую популярность после выхода сериала «Эйфория» от HBO, где сыграла одну из главных ролей.

В конце марта Сидни Суини назвала главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Актриса также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.