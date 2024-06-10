Акиньшина играет падшую баронессу в эмиграции: первые кадры

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После разгрома армии Врангеля белогвардейский офицер Сергей Нератов (Устюгов) переправляется из Крыма в Константинополь. Нератов одинок и сломлен: его жена и дети погибли. Но принципиальный русский военный находит в себе силы, чтобы жить дальше в незнакомом городе, где его считают чужаком, и помогать бывшим соотечественникам.

Среди нуждающихся в его поддержке — вдова русского барона Екатерина Дикова (Акиньшина). Чтобы прокормить сына, женщина вынуждена продавать себя на панели. Защитив ее от жестокого турка-сутенера, Нератов нажил себе серьезного врага.

Бывший офицер, а теперь процветающий жиголо Ремнев (Вячеслав Чепурченко) рассказывает Нератову о боксерском тотализаторе. Чтобы заработать на жизнь, Нератов должен сойтись в поединке с местным чемпионом Кирпитом (Черни). В это же время до сердца Нератова пытается достучаться Серафима Саблина (Ксения Трейстер), сестра коммерсанта Петра Саблина (Марин).

«"Изгои" — это эпическая сага об исковерканных судьбах большого числа людей, целого народа. Мне интересно исследовать, как возможно человеку остаться человеком при падении на самое дно общества. А моя героиня, баронесса Дикова, проживает личную трагедию на фоне разрухи, крушения привычной жизни и, как любая женщина, спасается благодаря любви», — рассказала Оксана Акиньшина.

Режиссер Сергей Чекалов («Бизон: Дело манекенщицы») убежден, что всегда интересно наблюдать за персонажами, которые «попадают в обстоятельства вне своей культуры, вне своей страны, которая к тому времени была разрушена, поэтому они пытаются выжить: люди ломаются психологически, у кого-то меняются цели и приоритеты в жизни».

Сценарий проекта написал Алексей Мизгирев («Дуэлянт», «Бубен, барабан»).