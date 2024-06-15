Роботы и глупости: чем так плох фантастический боевик «Атлас» с Лопез

О чем фильм «Атлас»

Где-то в середине XXI века человекоподобный робот Харлан решает пойти по пути Skynet, становится террористом, пытается уничтожить человечество, проигрывает и сбегает на другую планету. Через 28 лет Атлас Шеферд, выросшая дочь создательницы Харлана, отправляется на базу террориста в компании с хорошо подготовленными рейнджерами.

Главный козырь команды — управляемые ИИ боевые машины, максимальный потенциал которых раскрывается, когда они вступают в нейросвязь с бойцами-людьми. Атлас категорически отказывается устанавливать связь с доставшимся ей роботом по имени Смит, поскольку с детства испытывает панический страх перед искусственным интеллектом. Тем не менее, обстоятельства заставляют героиню пересмотреть ее подход к роботам.

Зачем смотреть

Просмотр фильма «Атлас», разумеется, заставляет вспомнить «Терминатора» и кучу другой классической кинофантастики. Например, ситуация с самоуверенными рейнджерами, отказывающимися прислушаться к героине и терпящими поражение в первой же схватке с врагом, отсылает к «Чужим».

Тем не менее, ближайшим родственником нового фильма Брэда Пейтона («Разлом Сан-Андреас») кажется не sci-fi, скажем так, снятый для взрослых, а детская лента 1986 года «Полет навигатора». В этой картине главному герою-подростку приходилось искать общий язык с разумной машиной, сидя непосредственно внутри нее; робот же, общаясь с человеком, перенимал от него определенные черты.

Кадр из фильма «Атлас»

Более-менее то же самое происходит и в «Атлас», но теперь это кино для взрослых, так что в центре внимания — не мальчишка, а Дженнифер Лопез. 54-летняя актриса отлично выглядит на экране, а иногда еще и демонстрирует убедительную игру — например, раздражение, которое испытывает героиня при общении с занудным Смитом, кажется вполне естественным и понятным.

Сам же фильм источает наивное обаяние, характерное для отдельных фантастических лент прошлого века, и погружает зрителя в ностальгическую атмосферу.

Почему можно не смотреть

Свойства, которые для части аудитории окажутся достоинствами «Атлас», могут быть сочтены за недостатки другими зрителями. Это невероятно несовременное кино, и дело не только в сюжетных дырах, натяжках и глупостях (роботы, десятки лет прожившие вдали от человечества, зачем-то воспроизводят себя, тщательно воссоздавая человеческие зубы и волосяной покров), не в посредственном (и часто довольно невнятном) эшене и не в компьютерной графике, не соответствующей современным стандартам.

Проблема в том, что авторы сценария и режиссер Пейтон не предлагают аудитории ровным счетом ничего нового — и даже не стараются собрать что-то своеобычное из обломков старого.

Атлас 2024 / США триллер боевик приключения фантастика Моя оценка Хочу посмотреть