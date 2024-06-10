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10 июня 2024, новость

Джессика Альба показала архивные кадры 16-летней дочери

Актриса поздравила наследницу с днем рождения

Джессика Альба в личном блоге опубликовала ролик, в котором собрала архивные фото своей старшей дочери. Онор исполнилось 16 лет, и знаменитая мама трогательно поздравила ее с днем рождения. Альба призналась, что самое прекрасное чувство на свете — быть мамой этой девушки.

«Твой милый, но мудрый характер вдохновляет меня с первого дня. Ты чувствуешь фальшь, как никто другой. Ты придерживаешься своей правды, ты внимательна, добра и заботишься о всех вокруг. Ты развила в себе эту невероятную способность помогать другим, не создавая драму. Ты плечо, на которое многие могут положиться», — отметила актриса.

Альба призналась, что вместе с мужем изменилась благодаря старшей наследнице и ее «исцеляющей энергии».

«Мы все так счастливы, мой малыш. Я благодарна за наши отношения, за нашу связь. Ты выбрала меня своей мамой, и это был самый большой подарок, мой ангел. Я люблю тебя больше, чем можно это выразить словами. Ты слишком быстро повзрослела, но я очень горжусь тобой», — заключила звезда сериала «Темный ангел».

Напомним, Джессика Альба 16 лет счастлива в браке с продюсером Кэшем Уорреном, с которым познакомилась в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка». Спустя четыре года после знакомства пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родились три дочери — Онор, Хэвен и Хейс. 

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